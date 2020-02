Alors que la première saison de Call of Duty: Modern Warfare se termine le 11 février prochain, Activision, dans un moment d’inadvertance, a publié plusieurs informations concernant la saison 2 sur leur site internet. En vrac : un nouvel opérateur (Ghost), de nouvelles armes (Grau 5.56, Striker 45), un Battle Pass similaire au premier, des blueprints, des skins et plein d’objets divers et variés pour agrandir votre e-penis. Côté carte, la célèbre Rust devrait être de retour. On devrait rapidement connaître les détails.