Rust modifie ses tourelles

Dans sa dernière mise à jour, parue aujourd’hui, Rust revoit son système de tourelles automatiques. En effet, vous pouvez désormais les équiper avec n’importe quelle arme de votre inventaire. Ce qui permet au joueur de fabriquer une tourelle avec par exemple un pistolet Eoka (à usage unique) ou une M249. Attention, car une fois le chargeur vide, évidemment la tourelle arrête de tirer. Peut-être que le Eoka n’est pas une bonne idée finalement. À noter que la fabrication de la tourelle coûtera moins cher puisqu’il n’y a plus d’arme à construire. Vous pouvez ajouter n’importe quel accessoire à votre arme : un silencieux, des munitions explosives, etc.

La mise à jour apporte son lot de modifications plus mineures même si on y trouve quand même l’ajout du support des pédales MIDI de sustain habituellement utilisées par les musiciens sur des pianos ou des pédales d’effets. Elle servira aux joueurs possédant le DLC sorti en décembre dernier et qui amenait 10 instruments de musique pour jouer à la fanfare. C’est… intriguant.

La suite améliore le comportement des véhicules avec leurs attachements, l’algorithme de génération de route, l’impossibilité de construire sur ces dernières, etc., etc. Le patch note complet peut se lire ici.