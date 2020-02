Quelle surprise ! À l’occasion de la présentation des résultats financiers d’Activision-Blizzard, notre bon Bobby Kotick a précisé qu’il y aura bien un nouvel opus de Call of Duty en 2020. Ce sera le numéro 17 de la franchise. Selon les dernières rumeurs, qui remontent à mai, il fait partie de la famille des Black Ops. Pour le reste, côté financier, ne vous inquiétez pas, l’entreprise se porte très bien entre le succès de Call of Duty: Modern Warfare et Candy Crush. Par contre, aucune précision pour savoir si Blizzard va bientôt arrêter de faire des jeux de merde.