L’hymne clavier-souris

Toi, joueur de FPS écoute moi

Toi qui veux le secret du grand frag

Dans, toutes les maps et les jeux en multi

Prends le combo clavier – souris

Oh toi, lecteur de NoFrag écoute moi

Toi qui connais bien Z-Q-S-D

Pour le headshot et le bunny hoping

Pour teabag en multi

Oui, au clavier-souris

Pour fragger les consoles

Joueur viens, et fragge avec nous

Un clavier, une souris

Joueur oui, au clavier – souris

Pour fragger les consoles

Regle ta sensi et surtout ton FOV

Enlève le sale bloom et la V-Sync

Va, sur tous les servers browsers qui soient

Oui, au combo clavier souris

Oh toi, qui sait utiliser tous tes 10 doigts

Qui n’a pas besoin d’un gros aimbot

Sors ce combo des risques de l’oubli

Le combo clavier souris

Oui, au clavier souris !

Pour fragger les consoles

Joueur viens et frag avec nous

un clavier une souris

Joueur oui, au clavier souris

Pour fragger les consoleux

Oui, au clavier souris

Pour fragger les consoles

Joueur viens, et fragge avec nous

Au PC, clavier, souris…