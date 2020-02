La première saison de l’année 5 (Y5S1) approche pour Rainbow Six: Siege, et comme d’habitude (1,2), quelques leaks sont de la partie. Encore une fois, c’est le même utilisateur bien informé de Resetera, Kormora, qui file les informations. Il serait temps de partir à la chasse chez Ubisoft.

Selon lui, l’arme principale de Tachanka deviendrait sa LMG et il serait maintenant doté d’une sorte de dispositif incendiaire comme gadget. Enfin, à l’image des opérateurs, il deviendrait possible de pick/ban les cartes avant le début de la partie, probablement en mode classé uniquement.

D’autres leaks concernent aussi les futurs opérateurs, mais la source un peu moins commune, prenez donc cela avec de grosses pincettes. Le premier serait capable de traverser les murs non renforcés avec son corps, et le second aurait une sorte d’hologramme qu’il peut contrôler.