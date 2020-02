Depuis quelques mois maintenant, LukeRoss00 propose un mode amateur et gratuit pour profiter de la vue FPS de GTA V en VR (uniquement pour le solo). Une nouvelle version est sortie la semaine dernière et corrige beaucoup de bugs tout en apportant une meilleure gestion de pas mal d’aspects. Le FOV, par exemple, est maintenant parfaitement géré lors des cinématiques et lorsque vous visez. Le mode est aussi compatible avec le MSAA, de quoi faire fondre votre SLI de RTX 2080 Ti.

L’installation est désormais bien plus simple qu’auparavant puisqu’il suffit de lancer un .batch une fois l’archive décompressée dans le dossier du jeu, de choisir la qualité graphique en fonction de votre matos et à vous les joies des fusillades en plein centre ville. De plus, il est maintenant possible de modifier les options graphiques directement en jeu sans devoir le redémarrer pour en profiter. Attention, si vous avez déjà installé d’autres modes, il vaut mieux dans un premier temps, tous les désinstaller.

Rendez-vous sur Github pour télécharger le mode. N’hésitez pas à lire la doc sur le même site si vous avez des soucis lors de la configuration.