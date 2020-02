Malheureusement, Succubus, le spin-off de l’horrible Agony, est toujours en développement. Les développeurs publient aujourd’hui une nouvelle vidéo pour présenter un type d’ennemi : les Amazones. Pour une fois, très peu de nichons, mais beaucoup de gore et de violences. Le jeu a déjà une page Steam sans date de sortie, espérons que cela soit le cas le plus longtemps possible.