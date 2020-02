À l’occasion d’un stream, les développeurs de MechWarrior 5: Mercenaries, Piranha Games, ont annoncé que deux DLCs étaient prévus. Le premier devrait arriver en avril. De plus, la campagne solo recevra une itération moins linéaire, sans donner plus de détails pour le moment. Concernant les DLCs, ils devraient, entre autres, apporter mechs, armes et mission. Le jeu est disponible sur l’Epic Games Store pour 40,99€, vous pouvez retrouver notre test par ici qui se concluait ainsi :

Les combats sont bons, le reste est bof. Comme si les développeurs avaient fait le plus dur, puis avaient ensuite négligé tout le reste. La communauté qui gravite autour de l’univers Battletech est connue pour sa créativité et sa passion. Peut-être réussira-t-elle à transformer ce jeu sympa en chef d’oeuvre grâce à des mods et de nouvelles campagnes ? En attendant, on se demande si les développeurs n’auraient pas mieux fait de consacrer leurs efforts sur un MechWarrior Online 2.

Merci à jeuxvideo.com pour l’information.