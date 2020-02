Comme prévu, le nouveau chapitre de Battlefield V, Into the Jungle, arrivera demain. DICE vient de publier le changelog complet. Pour rappel, les principales nouveautés sont : une nouvelle carte dans la jungle, Solomon Islands, trois nouvelles armes (Type 11 LMG, Fusil à pompe Model 37 et Carabine M2), ainsi que deux nouveaux gadgets, le Bazooka M1A1 et la Lunge Mine. Aucun changement majeur sur les armes pour le moment, en dehors d’une augmentation de la vélocité du Ross et du Type 99. On peut aussi noter que les adversaires n’apparaîtront plus comme des flèches sur le radar, ainsi, plus possible de savoir la direction dans laquelle ils regardent. La mise à jour sera déployée demain à 10h00 et le changelog est visible à cette adresse.

Sachez que la mise à jour suivante, 6.2, apportera quelques changements sur l’équilibrage des armes. On sait dès maintenant que la vélocité de l’ensemble des snipers sera augmentée :