PUBG nous parle effusion de sang

Dans sa dernière dev letter, l’équipe derrière PUBG revient sur les récentes modifications des effets de sang en jeu. En décembre dernier une mise à jour apportait quelques changements pour donner davantage d’informations aux joueurs grâce au sang. C’était aussi une manière de compenser les avantages que pouvaient obtenir certains joueurs en modifiant les réglages du jeu, les couleurs, etc.

Au programme, des effusions d’hémoglobine plus visibles quand on blesse un adversaire, des taches de sang sur les murs ou encore un effet différent et plus marqué suite à un tir à la tête. Cela n’a pas forcément été bien accueilli par les joueurs qui trouvaient que le tout était plus difficile à voir qu’avant. Une mise à jour parue le 23 décembre a tenté de corriger ces impressions en agrandissant la taille des effets de sang et en les rendant encore plus visibles. Mais, d’après les développeurs, des joueurs semblent toujours préférer la version originale.

Heureusement (?), ils sont sur le coup et prévoient d’encore améliorer tout ça dans une prochaine mise à jour. L’un des soucis actuellement est que la taille de la texture ne s’ajuste pas au FOV lorsque vous utilisez une lunette de fusil sniper. C’est embêtant.

Le plus drôle dans tout ça, c’est surtout qu’ils ont du retirer l’effet des versions consoles car cela affectait trop leurs performances.