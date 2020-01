Black Matter, les développeurs de Hell Let Loose, continue de nous tenir au courant de l’état d’avancement de leur jeu en nous parlant cette fois de la refonte du système de marquage. Si tout se passe bien, cela devrait arriver dans la prochaine Update 5 prévue pour février.

Grâce à ce nouveau système, même les troufions de base pourront marquer un emplacement avec un simple clique-molette sur leurs souris. Une mécanique qui va grandement améliorer la communication entre équipiers. Ces pings ainsi effectués ne resteront que temporairement sur l’écran de leurs camarades d’escouade.

Le Chef d’Escouade et le Commandant ne sont pas en reste puisqu’ils ont eux aussi droit de placer des marqueurs plus facilement. En restant appuyé sur le le bouton du milieu de leurs souris un menu radial apparaitra leurs proposant toute une série d’ordres, de messages, etc. Auparavant, il fallait sortir ses jumelles et choisir dans une liste déroulante. De plus, ces marqueurs pourront aussi être placé directement sur la carte grâce à un simple clique droit.

Les développeurs ne s’arrêtent pas là et proposeront aussi de nouvelles icônes, que ce soit pour les unités ou les bâtiments marqués sur la carte. De même, l’écran de sélection d’équipe sera lui aussi remanié.

L’article se termine sur des excuses de la part de Black Matter. En effet, ils avaient annoncés ajouter de nouveaux ordres aux Commandant avec l’Update 4 et de nouveaux véhicules avec l’Update 5. Malheureusement, même si ces deux éléments sont bien en cours de développement ils ne sont pas en état d’être publié d’après les développeurs.

De ce fait la roadmap du jeu sera mise à jour après la sortie de l’Update 5, qui n’a toujours pas de date de sortie plus précise que février.