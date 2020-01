Ce vendredi à 21h00, nous vous donnons rendez-vous en direct sur Twitch pour le second épisode de NoFrag L’émission. Elle sera consacrée à Bethesda et, plus précisément, sur ce qui s’est passé l’année précédente pour ce gros éditeur/développeur. Nous débattrons de CronoTK de TV5Monde, de MalloDellic de Jeuxvideo.com, de Nounoursss notre rédac’ chef préféré et de moi-même.

Rendez-vous donc ce soir à 21h00 sur notre chaîne Twitch :

Regardez une vidéo live de Nofrag sur www.twitch.tv