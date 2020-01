Lors de la présentation de ses résultats financiers, Electronic Arts a précisé que l’année fiscale 2022 serait menée par un nouveau Battlefield. Sachant qu’elle débutera en avril 2021, il n’y aura pas de nouvel opus cette année. Et si vous êtes inquiet de la santé financière de votre éditeur préféré, rassurez-vous : tout va bien grâce à des jeux exceptionnels : Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, Need for Speed Heat et Star Wars Jedi: Fallen Order.