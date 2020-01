Jeff Kaplan s’adresse à vous, la belle et petite communauté Overwatch. Après plusieurs années, ils ont compris qu’ils sont incapables d’équilibrer correctement leur jeu. Du coup, au lieu d’introduire des changements chaque mois pour faire plaisir à ceux qui crient le plus fort sur Reddit ou Twitter, ils vont maintenant décider quels héros vous avez le droit de jouer en compétitif. Dès la saison 21, il y aura un pool de héros disponibles qui changera chaque semaine, histoire d’apporter une “meta plus fluide“. En parlant d’équilibrages, ils seront maintenant plus fréquents et agressifs, et si ça rate, tant pis : ils reviendront en arrière. D’ailleurs, fini le PTR : il sera possible d’accéder aux serveurs de test directement sur la version principale du jeu via le menu.

Ça fait plaisir de voir des développeurs qui aiment le risque, pas le genre à développer une pauvre suite sans intérêt par fainéantise !