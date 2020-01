Apex Legends présente sa saison 4 et son nouveau personnage Revenant

Apex Legends a diffusé la vidéo ci-dessus pour fêter le lancement de sa saison 4, qui démarrera le 4 février. Le court-métrage nous présente Revenant, le nouveau personnage qui sera ajouté à la sélection de Légendes pour l’occasion. Je vous épargne le lore un peu bidon mais sachez qu’il s’agit d’un assassin robotisé qui semble capable de s’énerver et de se transformer en fumée. Et oui, c’est comme ça. Le site internet officiel nous apprend, de plus, qu’une nouvelle arme sera également disponible : le Sentinel, un fusil de précision à verrou capable de percer l’armure de vos ennemis.

Ho et vous vous souvenez de Forge, la Légende qui devait arriver avec la S4 d’Apex Legends ? Et bien Revenant semble l’avoir tué dans une précédente vidéo. Sera-t-il véritablement ajouté plus tard dans le roster ? On ne sait pas.