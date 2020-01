Un teaser pour EvilvEvil, un FPS coop’ avec des vampires ultracools

Munissez-vous de vos meilleures gousses d’ail bio de chez le primeur : vous pouvez découvrir ci-dessus un terrible teaser sans gameplay pour EvilvEvil, un FPS coop’ mettant en scène des vampires. D’après les développeurs suédois de Toadman Interactive, le jeu offrira “un scénario dirigé par les joueurs” et “sa galerie de personnages réunira des vampires ultracools avec de forts caractères et autres monstruosités”. Je vous jure que c’est ce qui est écrit. Quoi qu’il en soit, le jeu devrait sortir quelque part en 2020 et de plus amples informations nous seront données lors de la GDC en mars.

Après avoir visionné le teaser et m’être lavé les yeux au collyre, plusieurs questions se posent à moi :

Comment prononce-t-on le titre du jeu ? “Iveul versus Iveul” ? “Iveul Vi Iveul” ? “Iveul Viveul” ? Qu’est-ce que c’est que cette musique de merde ? A-t-on demandé à une classe de troisième de réaliser le montage vidéo ? À part les emo-goths fans de Twilight, qui trouvera ces personnages ultracools ?

Le mystère reste entier.