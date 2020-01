Si vous voulez découvrir les gens derrière 343 Industries et donc Halo, Microsoft vient de publier une courte vidéo pour présenter le studio. L’occasion donc, de mettre un visage sur les gens qui développent Halo: The Master Chief Collection et Halo Infinite. Vous savez, ceux incapables de faire un portage correct sur PC : ceux qui ne savent pas offrir un jeu à plus de 60FPS et avec la Vsync obligatoire sous peine de screen tearing. Halo: Reach c’est aussi le FPS où il est pour l’instant impossible de se déplacer accroupi et où l’utilisation du combo clavier-souris est désagréable. La franchise est dans de bonnes mains !