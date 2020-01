Les développeurs de Witchfire font le point sur le développement de leur jeu en partageant ces quelques images illustrant le travail réalisé sur l’éclairage et l’ambiance des niveaux.

Pas grand chose d’autre à se mettre sous la dent, si ce n’est que l’équipe de développement précise qu’elle travaille dur et que le jeu final ne ressemblera pas du tout à Destiny (encore heureux). Pour rappel, Witchfire se veut être un FPS s’inspirant de la série de jeux Dark Souls et devrait sortir cette année, sans plus de précisions.