Aux dernières nouvelles, on devrait avoir plus d’informations sur Serious Sam 4 cette année. Et bien, histoire de satisfaire mon ami Rutabaga, voici le premier gif de gameplay pour le titre de Croteam partagé par Devolver Digital sur Twitter. Bon, on ne devrait plus attendre longtemps avant d’avoir une véritable vidéo :

A Marketing Manager died getting this Leaked Content™️ out of @Croteam, please respect our dedication to Serious Sam 4. pic.twitter.com/MvVsKYIcbh — Devolver Digital (@devolverdigital) January 29, 2020