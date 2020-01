Selon Eurogamer, qui cite une source proche de Capcom, Resident Evil 8 serait à la première personne, comme l’opus précédent. Il est donc fort probable que l’on en parle sur NoFrag. Prenez tout de même cette information avec de grosses pincettes, puisque ce n’est pas officiellement confirmé par Capcom.

Update: Eurogamer says that sources close to Capcom have told them RE8 (or whatever this RE project might be called) will indeed be a first-person titlehttps://t.co/SxCXHk5DKI pic.twitter.com/RiV8mO6Yda

— Nibel (@Nibellion) January 28, 2020