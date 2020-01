Prodeus vient de publier une nouvelle vidéo, visible ci-dessous, intitulée “Balles & Sang”, rien de mieux pour les lecteurs de NoFrag. Le jeu n’a toujours pas de date de sortie, mais est prévu pour sortir “bientôt” en 2020, vous pouvez d’ores et déjà l’ajouter à votre wishlist sur Steam. Dans notre dossier 2019 sur les rétro-FPS, nous vous présentions Prodeus ainsi :

Lorsque deux vétérans ayant, entre autres, bossé sur DOOM, Bioshock Infinite et Call of Duty décident de créer leur propre jeu indépendant, cela donne Prodeus. Il s’agit d’un Rétro FPS, inspiré largement par les épisodes originels de Doom. Il met en scène un marine futuriste affrontant des zombies et autres démons dans des infrastructures spatiales avec une BO signée Andrew Hulshult (Brutal Doom, Dusk, Quake Champions)… Les développeurs promettent un jeu largement personnalisable, permettant par exemple de passer à la volée de visuels old-school à d’autres plus modernes, et doté d’un éditeur de niveau complet. Les quelques vidéos disponibles montrent un jeu potentiellement intéressant mais avec des armes manquant beaucoup de feeling pour le moment.