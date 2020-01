Comme prévu, le trailer du chapitre 6 de Battlefield V est disponible. Il apporte une nouvelle carte, Solomon Islands, jouable on conquête ou percée, ainsi que trois nouvelles armes : FM Type 11, fusil à pompe Model 37 et la carabine M2. Deux gadgets supplémentaires aussi : le bazooka M1A1 et la fameuse Lunge Mine. Vous pouvez découvrir toutes les nouveautés en parcours la vidéo visible ci-dessous ou sur la page dédiée. Je vous passe les détails sur les skins, car j’en ai rien à faire.

La mise à jour sera déployée le 6 février prochain.