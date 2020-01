Vous n’en avez plus aucun souvenir, mais Dying Light: Bad Blood était une tentative de surfer sur la vague des battle royale. Ce spin-off de Dying Light était sorti en accès anticipé le 13 septembre 2018. Une tentative plutôt infructueuse vu qu’il ne reste plus personne sur les serveurs, et d’ailleurs le titre n’a plus reçu une seule mise à jour depuis mars 2019. Dans un dernier souffle, les développeurs viennent de rendre gratuit le titre si vous possédez Dying Light. Il suffit d’en faire la demande à cette adresse.