La mise à jour 28 pour Deep Rock Galactic arrive le 30 janvier et les développeurs viennent déjà de dévoiler quelques informations la concernant dans un article publié sur Steam.

Le plus gros changement aura lieu du côté des perks introduites au départ il y a plus d’un an. Elles vont en effet subir une importante refonte suite à de nombreuses plaintes des joueurs leurs reprochant, entre autres, leur manque de puissance. Désormais elles seront scindées en deux catégories : passive et active. La première fonctionnera comme jusqu’à maintenant, tout au long la partie, sans nécessiter une quelconque action de votre part. Pour la catégorie active en revanche, les perks seront maintenant limitées : en temps (avec un cooldown), en utilisation (une fois par partie), etc. Pour compenser les développeurs annoncent qu’elles seront par contre plus puissantes qu’auparavant. Les joueurs pourront s’équiper de jusqu’à 3 perks passives et 2 actives. Pour déclencher ces dernières, pas de nouvelles touches du clavier à disposition : les touches déjà utilisées seront recontextualisées. Par exemple, maintenir la touche espace après un décès pour profiter d’Iron Will comme dans l’image ci-dessous :

Parallèlement à ces changements, ce qui sert de HUB aux joueurs actuellement va également recevoir un gros coup de peinture. Les développeurs commencent par réaménager les différents modules présents et continueront à bosser sur leurs designs au fur et à mesure. Les skins d’armes auront droit à leurs petites nouveautés.

Enfin les développeurs parlent de l’avenir du jeu mais sans trop rentrer dans les détails :

Nous travaillons actuellement dur pour préparer le jeu pour la 1.0. L’un des sujets les plus importants en suspens est ce que nous appelons «l’intégration» et concerne les didacticiels et le démarrage en douceur lorsque vous jouez à DRG pour la première fois. Un autre sujet est le prochain manuel du mineur qui vous donnera plus d’informations sur le monde de DRG ainsi que des conseils de jeu et des instructions pour jouer aux missions, entre autres choses. Enfin et surtout, nous apporterons une tonne d’améliorations de qualité de vie et des corrections de bugs au jeu.

Deep Rock Galactic n’a toujours pas de date de sortie précise mais le studio précisait sur la fiche Steam lors de son arrivé en accès anticipé en février 2018 : Nous estimons qu’une à deux années de développement sont nécessaires avant d’être prêts à sortir de l’accès anticipé. Tic Tac Tic Tac Tic Tac…