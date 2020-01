L’horreur est humaine comme disait Coluche. L’être humain est un virus qui prend plaisir à détruire le monde. Égoïste, destructeur et cancérigène. S’il en fallait encore la preuve, et bien, voici Noble Strike. Un mod développé par Zool Smith qui apporte l’univers d’Halo dans Counter-Strike: Global Offensive. Je n’ai pas eu le courage de regarder le trailer jusqu’au bout, les larmes aux yeux et le poing serré sur mon bureau. Si vous n’êtes qu’un psychopathe, un animal, vous pouvez rejoindre le Discord des développeurs pour télécharger cette immondice et jouer. Mais ce n’est plus la peine de revenir ici. Plus jamais.