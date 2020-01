Les développeurs du mode-remake devenu standalone Black Mesa font le point sur l’état d’avancement du projet dans un article publié sur Steam. Le jeu devrait ainsi arriver prochainement dans sa version finale en bêta public sur Steam. Ce sera le moment des derniers ajustements grâce aux retours des joueurs avant la sortie en 1.0.

En attendant, depuis la sortie de la partie Xen en décembre dernier, les développeurs n’ont pas chômé. Comme prévu, ils ont ainsi amélioré l’I.A des ennemis présents dans le premier segment du jeu (qui se déroule sur Terre) en important le travail effectué sur ceux de Xen. Les soldats pourront maintenant arrêter le tir de suppression pour venir vous flanquer, vous lancer des grenades à la gueule plus efficacement et mieux utiliser le lance-grenades de leurs MP5, etc. L’équipe a également revu le level-design de certains passages après avoir visionné les vidéos de gameplay de nombreux joueurs. Ils ont ainsi pu identifier les sections du jeu où le rythme s’arrêtait, les ont repensé ou corrigé afin que les joueurs puissent continuer sur leur lancée. Le jeu profitera également de quelques améliorations graphiques issues des progrès effectués sur Xen :



Après avoir enfin sorti Black Mesa dans sa version finale, les développeurs projettent de se laisser encore quelques mois pour éventuellement corriger certains aspects, peaufiner les graphismes du jeu et le workshop. Mais surtout, après toutes ces années passées sur le même moteur, ils souhaiteraient documenter toutes les connaissances emmagasinées sur le Source Engine.

Black Mesa est actuellement en promotion sur Steam à -20% ce qui fait la copie du jeu à 14,39€ jusqu’au 27 janvier 18h.