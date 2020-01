Vous avez été plus de 1200 à répondre à notre dernier sondage. Actuellement, 20% d’entre-vous ne jouent pas en multi. J’espère que vous avez honte.

Pour les autres, c’est Escape From Tarkov qui arrive en tête (12%) devant le dernier Call of Duty (10%) et Battlefield V (8%). On retrouve ensuite CS:GO (8%), qui est à présent free to play. Et enfin les deux seuls survivants de la mode des battle royale : Apex (6%) et PUBG (4%).

On notera que dans ce top 10, seuls deux jeux ont moins d’un an : CoDMW, le 16e de la série et Apex: Legends.