Dans une interview avec Digital Foundry, Marty Stratton, producteur chez id Software, a précisé que l’implémentation du ray tracing dans Doom Eternal n’était pas une priorité de l’équipe lors des derniers mois. Bien qu’ils ont réalisé quelques tests, leurs efforts ont du se concentrer sur d’autres choses plus importantes. Néanmoins, les développeurs commencent actuellement à regarder de nouveau.

Nous n’avons pas du tout parlé de cela. Et, franchement, nous n’y avons pas consacré beaucoup de temps. […] Pour sortir le jeu aussi vite que possible et avec la meilleure qualité de finition possible, nous avons dû en quelque sorte mettre le ray tracing de côté. C’est quelque chose que l’équipe technique est le point de recommencer à regarder. Et ils ont des idées intéressantes.