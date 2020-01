Annoncé en décembre 2018, Journey to the Savage Planet sortira dans quelques jours, le 28 janvier. Les développeurs, Typhoon Studios, histoire de rappeler qu’ils existent, viennent de publier un nouveau trailer visible ci-dessous. Pour rappel, le studio, vient d’être racheté par Google Stadia. Le jeu est un FPS d’aventure, plutôt orienté exploration, plate-formes et puzzles que meurtres en masse et jouable seul ou en coopération. Il est disponible en exclusivité sur l’Epic Games Store pour 29.99€.

Dans ce jeu d’aventure coopératif haut en couleur, vous incarnez la nouvelle recrue de Kindred Aerospace. Après votre largage sur une planète inconnue avec un minimum d’équipement et vous devez déterminer si elle est habitable pour les humains, mais êtes-vous vraiment la première personne à la découvrir ?