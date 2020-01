Dice vient de publier une note de blog sur le chapitre 6 de Battlefield V, qui devrait apporter son lot de nouveautés en terme de gadgets et armes ainsi qu’une toute nouvelle carte pour l’environnement de ce nouveau chapitre. Selon quelques fuites, ce serait Solomon Islands, qui prend place dans la jungle.

Ils ne donnent pas plus de détails, mais cela devrait arriver en février. Pour ce qui est du time-to-kill (TTK) qui a fait couler beaucoup d’encres et de larmes, et même un hashtag #NotmyTTK. La mise à jour 6.2 devrait apporter quelques changements pour revenir en arrière, surtout pour les affrontements à courte distance. Ils devrait aussi corriger quelques courbes de dégâts en fonction de la distance sur certaines armes. Une première marche arrière avait eu lieu en décembre dernier. Bien évidemment, les challenges hebdomadaires et récompenses de chapitre seront toujours de la partie.