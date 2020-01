Avec la mise à jour 1.13 parue aujourd’hui, Call of duty: Modern Warfare ajoute une arbalète à ses armes. Pour la débloquer, il faudra réaliser 5 kills dans 25 matchs différents en utilisant un fusil sniper équipé d’un viseur Reflex. L’arbalète vous permettra ensuite de oneshot vos ennemis pour ensuite aller les teabag nonchalamment.

Comme convenu, la mise à jour ajoute aussi 5 nouveaux slots supplémentaires pour vos loadouts. De nouvelles playlists (CTF et Shoot the ship) font aussi leurs apparitions. Évidemment, un paquet de corrections sont aussi au programme et vous en trouverez la liste complète ici.

Accessoirement Call of Duty: Modern Warfare est actuellement en promotion sur le site de Blizzard à -35% jusqu’au 29 janvier : 38,99€ la copie du jeu.