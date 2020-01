Hellseed : nouveau FPS d’horreur qui sortira en accès anticipé en octobre

Hellseed est un nouveau jeu d’horreur en vue FPS qui vient juste d’être annoncé par le biais d’une vidéo postée sur youtube. Prévu pour arriver en accès anticipé sur Steam en octobre 2020, le premier chapitre du jeu devrait ensuite sortir en version finale 5 ou 6 mois plus tard d’après les développeurs.

Il semble que l’on ait affaire à un titre très classique rappelant tout ces clones de Silent Hill P.T, le projet de Kojima/Del Toro avorté en 2014.

Italie 1980, les docteurs d’un hopital psychatrique dans la province de Turin reporte la disparition d’un de leur collègue à la police. Vous êtes le detective chargé d’enquêter sur ce qu’il s’est passé. Le premier lieu dans lequel vous débutez vos recherches et la maison du docteur. À l’intérieur, beaucoup de choses étranges se passent et une sombre présence semble vous suivre où que vous alliez. Qu’est ce qu’elle veut de vous ? Quel rapport avec le docteur ? A-t’il vraiment disparu ? Est-t’il mort ? Est-ce qu’on s’en bat les couilles ?

Très enthousiastes, les développeurs prévoient un environnement immersif et photoréaliste, un univers inspiré par les classiques de l’horreur italienne et une histoire intrigante. Côté gameplay il s’agira de résoudre des énigmes en utilisant les objets de votre inventaire et de fuir ou vous cacher de l’étrange présence qui vous poursuit.

Le prix n’a pas encore été communiqué.