Elderborn, l’espèce de croisement entre Doom et Dark Messiah, vient de publier un second trailer de gameplay. Pour rappel, le titre doit toujours sortir d’accès anticipé le 30 janvier prochain sur Steam. Il devrait offrir une campagne de 7 à 9 heures. Bon, on va pas se mentir : la vidéo façon Indiana Jones, sans musique, avec comme seul ennemi des scorpions asthéniques, c’est pas le meilleur moyen de donner envie.