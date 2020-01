Par un communiqué de presse, Daybreak Games a annoncé la création de 3 nouveaux studios créatifs : Dimensional Ink Games, Darkpaw Games, et Rogue Planet Games. Les deux premiers travailleront sur des licences dont on ne parlera jamais sur NoFrag (Everquest, DC Universe Online). Par contre, Rogue Planet Games continuera de travailler sur Planetside ainsi qu’une nouvelle franchise. On leur souhaite bon courage après l’échec de Planetside Arena : il était sorti en septembre 2019 pour fermer définitivement ses serveurs le 10 janvier 2020. On appelle ça une Cliff Bleszinski. Rappelons qu’aux dernières nouvelles, Planetside 3 est toujours en préparation.