Après la récente montée en puissance d’Escape from Tarkov sur Twitch ainsi que probablement en nombre de joueurs, les développeurs reviennent sur les nouveautés à venir (1,2) à court et moyen terme. Merci à Maelarion sur Reddit d’avoir regroupé toutes les informations au même endroit. D’ici 5 mois, au doigt russe mouillé, devrait arriver la prochaine mise à jour majeure qui apportera une nouvelle carte, Streets of Tarkov : la plus grande et ambitieuse jusqu’à maintenant selon Battlestate Games. La customisation des personnages sera encore plus poussée, puisqu’ils travaillent à un nouveau système de personnalisation de certaines parties de votre équipement, en particulier votre gilet ou veste tactique pour y ajouter, selon vos désirs, pochettes et plaques d’armure. Vous pouvez apercevoir quelques exemples sur l’image ci-dessous :

Notez que le déploiement de l’update s’accompagnera d’un wipe complet des serveurs. N’attachez donc pas trop d’importance à votre loot. Néanmoins, en attendant, quelques changements mineurs devrait arriver bien avant. En particulier, un remaniement du système de poids ainsi qu’un nouveau moteur audio : Steam Audio. Pour ce dernier, vous pouvez en apprendre plus sur la page dédiée de Valve.

Enfin, ils montrent de nombreuses images du contenu à venir : caisse pour ranger ses grenades, nouveau casque, lunettes à vision nocturne et thermique ou encore un super gilet pour ranger 14 chargeurs !

Merci à Yuki pour l’information.