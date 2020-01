Alors que la saison 2 de Warhammer: Vermintide 2 est toujours en bêta. Les développeurs, en réponse à une question sur Twitter, annoncent qu’ils ajouteront prochainement des microtransactions sous la forme d’un magasin en jeu. Il sera possible d’acheter des objets cosmétiques directement avec de l’argent réel ou avec la monnaie gagnée en jouant. D’ailleurs, la bêta de la saison 2 se termine la semaine prochaine.

In the future, we will add an in-game store with both soft and hard currency where you will be able to purchase cosmetic items.

