Rats for Breakfast est le prochain jeu de David Szymanski, développeur de DUSK. Bien que le projet ait été annoncé il a maintenant plusieurs semaines, il n’avait pas eu le droit à quelques mots sur NoFrag. Rats for Breakfast se présente comme une aventure narrative et horrifique dans un monde fantastique, post-apocalyptique et pixelisé, où l’on mange des rats. Beaucoup de rats. Pour l’instant, très peu d’informations sur le jeu, même pas un trailer. Néanmoins, il possède d’ores et déjà une page Steam où quelques images sont visibles.

NoFrag prépare actuellement une interview avec les gars de chez New Blood Interactive pour parler de Gloomwood, le Thief-like en développement. Comptez sur nous pour glisser quelques questions sur Rats for Breakfast.

(sound on)

Bones of the most honored dead are repurposed as parts for The Corpstruments. Air from outside is used to blow melodies through skulls and turn the percussive Bone Wheels.

The sound is said to be spiritually soothing.https://t.co/JXvvX399ql#screenshotsaturday pic.twitter.com/7HgTmbwwi9

— David Szymanski (@DUSKdev) January 18, 2020