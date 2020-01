À quelques jours de sa sortie, le 23 janvier, l’opus VR de The Walking Dead, Saints & Sinners vous explique dans une courte vidéo ses mécaniques de survie et les choix difficiles qui s’offriront à vous. Comme, par exemple, donner ou non de la nourriture à une personne qui semble atteinte de la maladie de Basedow. Sinon, il ne faudra pas oublier de manger, de cuisiner, de ramasser ce que vous pouvez pour crafter armes et améliorations. Bref, rien de plus classique dans un jeu de survie. Vivement le 23 janvier prochain, qu’on découvre la vision de Skydance Interactive, qui a réalisé des chef-d’œuvres comme PWND et Archangel™: Hellfire.