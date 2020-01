10 Chambers Collective, le studio derrière GTFO, le FPS en coopération frustrant et hardcore, vient de mettre à jour la roadmap de leur bébé. La prochaine mise à jour, Rundown #002, ne contiendra pas le matchmaking, la feature que réclament les joueurs depuis que GTFO est arrivé en accès anticipé. Néanmoins, un nouveau complexe, Dig Site, sera présent avec son lot d’objectifs, challenges et ennemis. Pas de date pour son déploiement pour l’instant. Vous pouvez retrouver notre preview du jeu par ici.

We are very excited to have started working on Rundown #002. It will include a new subcomplex called "Dig Site". We don't want to spoil the experience by saying too much but expect your occasional "leaks" here and there… Follow the development here: https://t.co/nCJmEvnVBJ pic.twitter.com/zWXT0vwXAu

— 10 Chambers (@TenChambers) January 17, 2020