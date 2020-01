C’est à travers un communiqué de presse concernant l’édition par Koch Media de la version PS4 du jeu (sortie prévue le 18 février si ça vous intéresse) que Crytek a annoncé l’arrivée imminente de l’Update 1.2 pour Hunt: Showdown. Celle-ci contiendra la possibilité de former des équipes de trois avec le matchmaking, un tutoriel avancé, de nouveaux chasseurs légendaires à acheter, ainsi que des armes et équipements inédits. Les performances côtés serveur et client devraient également être améliorées. Pour l’instant, aucune date n’a été dévoilée concernant l’arrivée de la mise à jour – si ce n’est un vague “très bientôt”.

Le développeur indique dans le même communiqué que de gros morceaux arriveront après l’Update 1.2, sans donner plus d’indications temporelles : un mode solo en PvE uniquement, des événements in-game, la personnalisation de fringues pour les chasseurs et, enfin, une nouvelle map. Cette dernière portera donc le nombre de cartes à trois. Voilà qui devrait faire bien plaisir aux joueurs ayant passé des centaines d’heures à arpenter les deux mêmes lopins de terre depuis la sortie du jeu.