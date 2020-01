À l’approche de la nouvelle saison, Rainbow Six: Siege apporte ses premiers changements sur les serveur de test. La grosse modification concerne l’ADS puisque le temps pour épauler son arme augmente un peu partout :

Fusils d’assaut : de 0.30s à 0.40s

DMRs : de 0.30s à 0.40s

SMGs :de 0.20s à 0.30s

LMGs : de 0.40s à 0.45s

Pistolets : de 0.10s à 0.20s

SMG secondaires : de 0.10s à 0.35s

Fusils à pompe : 0.20s up to 0.25s

Selon Ubisoft, cela permet de revenir à la situation avant l’opération Ember Rise. En effet, les nouvelles animations avaient provoquées une diminution du temps de l’ADS. De nombreux opérateurs reçoivent quelques changements que vous pouvez découvrir sur la page du changelog. On peut surtout noter qu’Echo est maintenant vulnérable au hacking de Dokkaebi et que Ying devrait être plus efficace avec une meilleure distribution des Candelas qui sont maintenant au nombre de 7 (au lieu de 6) à chaque explosion. Enfin, Maestro perd son ACOG.

Hey, je suis un noob, c’est quoi l’Aim Down Sight (ADS) ?