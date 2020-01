Alors que les affaires sont bonnes pour Valve et Oculus : le Valve Index et l’Oculus Quest sont en rupture de stock ou difficile à se procurer sans vendre un rein, HTC aimerait aussi avoir sa part du gâteau. La firme a donc décidée de baisser le prix de son Vive Pro de 200€, ce qui l’affiche maintenant à 659€ au lieu de 879€. Bien évidemment, il faut compter le prix des stations de bases et des manettes en plus. Au final, cela permet plus ou moins d’aligner le prix du kit complet avec le Valve Index. C’est aussi un moyen de gratter quelques miettes pendant que les stocks sont vides chez les autres.

Ce n’est pas une raison pour craquer, même si vous possédez un HTC Vive de première génération : le Valve Index est affiché à 539€ seul. Soyez donc un peu patient.