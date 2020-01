Après un court teaser, Rainbow Six: Siege donne plus de détails sur l’événement Road to S.I. 2020 qui se déroule chaque week-end du 15 janvier au 16 février. Sans surprise, une nouvelle carte, Stadium est disponible. Sur cette map, vous avez accès à l’ensemble des opérateurs même s’ils ne sont pas débloqués. Quelques précisions : Pas de ranked, uniquement sur le mode de jeu Bombe et avec le système de pick and ban. Enfin, Ubisoft en profite aussi pour présenter son battle pass. Une version premium existe à partir de 1200 crédits (-30% si vous possédez le season pass). Vous connaissez le fonctionnement d’un tel système : vous gagnez des points après chaque match et débloquez des récompenses au fur et à mesure (skins, charms…).

Sachez que le S.I 2020 de Rainbow Six: Siege se déroulera du 14 au 16 février à Montréal. Ce sera l’occasion de connaître plus de détails sur la première saison de l’année 5 (Y5S1).