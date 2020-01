Disintegration, le FPS teinté de RTS et de MOBA, vient de se doter de dates de bêta fermée et ouverte pour la fin janvier. Ainsi, comme annoncé sur twitter, deux sessions fermées auront lieu le 28 et le 29 janvier, de 17h au lendemain 9h. Une seconde session, semi-ouverte (puisqu’elle nécessite tout de même de s’inscrire) cette fois, se déroulera du 31 janvier au 1er février.

Les joueurs de la bêta auront accès à sept des équipages uniques du jeu final, tels que le Tech Noir, qui augmente les dégâts, ou le Warhedz lanceur d’ogives. Il s’agira, dans tous les cas, de tester deux des trois modes de jeu multijoueur :

Dans Récupération, le premier mode de jeu, les joueurs s’affrontent en deux tours intenses au cours desquels une équipe tente de livrer une charge qui ne peut être transportée que par son équipage au sol, pendant que l’autre équipe se défend. Dans le deuxième mode de jeu, Contrôle, deux équipes tentent de s’emparer de plusieurs points névralgiques. Les joueurs doivent s’assurer que leur équipage au sol est en vie et dans la zone, car c’est la seule façon d’accumuler des points et de gagner le match.

Vous pouvez toujours vous inscrire pour la bêta semi-ouverte en remplissant le formulaire disponible sur ce site.

Développé par V1 Interactive un studio fondé par le co-créateur de la franchise Halo, Disintegration s’était montré dans une vidéo de gameplay de 30 minutes la semaine dernière. La rédaction avait par ailleurs eu l’occasion d’essayer le jeu lors de la Gamescom 2019.

Toujours aucune date de sortie, le jeu étant prévu pour 2020 sur PC et consoles de salon.