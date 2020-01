PUBG : lance-roquettes, nouvelle carte et bombes collantes pour tout le monde dès le 20 janvier

Après un court teasing hier, la nouvelle saison 6 de PUBG vient d’être dévoilé. Elle est déjà disponible sur les serveurs de test et devrait arriver sur PC dès le 20 janvier. C’est l’occasion de découvrir (dans la vidéo ci-dessus) la nouvelle carte, Karakin, qui se joue à 64 joueurs au format 2×2. Elle ajoute surtout une nouvelle fonctionnalité qui lui est pour l’instant exclusive : la zone noire. Reprenant en quelque sorte les bombardements, il s’agit d’une zone (violette) située aléatoirement sur la carte et sur laquelle vont pleuvoir des bombes. Sauf que cette fois les éléments du décor aussi peuvent être plus ou moins détruits. Bâtiments compris. Au passage, Karakin remplace temporairement Vikendi qui reviendra plus tard dans l’année.

Le reste du contenu est détaillé dans un article posté sur le site officiel. On avait déjà aperçu l’ULM, dévoilé en décembre dernier et qui est arrivé sur les serveurs live hier. Il faut également y ajouter une nouvelle bombe collante qui peut détruire certains murs et ainsi créer des points d’intrusions pour entrer dans un bâtiment. En parallèle, les balles peuvent dorénavant percer certains murs, ce qui peut servir à se créer de discrets points d’observation. De quoi agiter les campeurs.

Enfin, et plus étonnant, la mise à jour ajoute aussi un lance-roquettes. Aucun détail sur ce dernier dans l’article du site officiel, il faudra se contenter de la vidéo ou l’essayer vous-même sur les serveurs de test.

En dehors d’un nouveau pass de saison offrant des cosmétiques, la mise à jour s’accompagne également de corrections de bugs et d’améliorations. Vous en trouverez le détail ici.