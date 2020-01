À l’approche du prochain Six Invitational qui se déroulera à Montréal, l’événement temporaire Road To S.I. 2020 débarque sur Rainbow Six: Siege, chaque week-end, du 15 janvier au 16 février. L’annonce s’accompagne d’un nouveau trailer. On y retrouve la fameuse carte, Stadium, qui avait déjà leak il y a quelques semaines. Ubisoft promet plus d’informations rapidement, et nous mettrons à jour cet article en conséquence. En attendant, voici la vidéo avec vos agents préférés en sueur dans leur belle tenue de sport :