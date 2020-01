Vous pouvez découvrir ci-dessus un nouveau trailer pour DOOM Eternal. Celui-ci semble plus focalisé sur le lore du jeu et montre quelques images de gameplay entrecoupées de cutscenes. On y voit même la tête du Doom Slayer vue de trois quart – ce qui est suffisant pour se rendre compte de son incroyable sex appeal.

On vous rappelle que DOOM Eternal est la suite directe de DOOM 2016, qu’il se déroulera en partie sur une Terre envahie par les démons et qu’il sortira le 20 mars prochain sur Steam, Bethesda Launcher, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch au prix de 60€. Notez que notre partenaire Gamesplanet vous propose une clé Bethesda Launcher à 50€ (-17%). En attendant, vous pouvez retrouver nos impressions sur le jeu testé lors de la GamesCom 2019.