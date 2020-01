La mise à jour Wastelanders de Fallout 76 annoncée à l’E3 2019, qui devait sortir à l’automne dernier avant d’être finalement repoussée à 2020, débute le 17 janvier une phase de test avec quelques centaines de joueurs et cela uniquement sur PC. Si vous voulez y participer, il est d’ailleurs toujours temps de s’inscrire par ici.

Rappelons que cette mise à jour doit apporter de nombreux changements à la catastrophe qu’était Fallout 76 lors de sa sortie : nouvelles quêtes, des PNJs, des dialogues avec choix et conséquences (assez incroyable dans un Fallout…), des compagnons ainsi que deux nouvelles factions (Settlers et Raiders). D’ailleurs, Bethesda promet des interactions plus proches d’un Fallout 3 que 4 alors que qu’il n’est pas du tout prévu pour cela à la base. Ce sera peut-être l’occasion de remettre les pieds dans les Wastelands pour faire une nouvelle critique et savoir si Fallout 76 est toujours mauvais. Rappelons d’ailleurs que le jeu devrait arriver sur Steam cette année.