Piranha Games vient d’annoncer que l’éditeur de mod pour MechWarrior 5: Mercenaries est disponible au téléchargement sur l’Epic Games Store. Les petits développeurs en herbe vont donc pouvoir s’en donner à cœur joie : remplacer les mechs pas des personnages de hentai ou rajouter des chapeaux. Néanmoins, le jeu ne supporte pas l’intégration des mods pour l’instant : cela arrivera dans une future mise à jour. C’est surtout histoire de donner un peu d’avance. Ce sera peut-être le moyen de voir arriver le support de la VR plus rapidement que prévu, puisque cela n’est pas une priorité pour le studio. Vous pouvez retrouver notre test du jeu par ici, qui est disponible sur l’Epic Games Store pour 41€.

Le jeu sympa qui aurait pu être excellent

Les phases d’action qui constituent le cœur du jeu sont réussies, mais tout ce qu’il y a autour laisse à désirer. La boucle de gameplay est courte et répétitive. La partie gestion est simpliste. Le scénario est raconté uniquement à travers des dialogues que j’ai rapidement zappé. Le coop est mal implémenté. Et on pourrait même reprocher au jeu de n’être pas suffisamment tactique, la faute à une IA bourrine et à l’impossibilité de donner des ordres autre que “va là”, “retournez en formation” ou “cessez le feu”.

Les combats sont bons, le reste est bof. Comme si les développeurs avaient fait le plus dur, puis avaient ensuite négligé tout le reste. La communauté qui gravite autour de l’univers Battletech est connue pour sa créativité et sa passion. Peut-être réussira-t-elle à transformer ce jeu sympa en chef d’oeuvre grâce à des mods et de nouvelles campagnes ? En attendant, on se demande si les développeurs n’auraient pas mieux fait de consacrer leurs efforts sur un MechWarrior Online 2.