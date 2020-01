Bearly Regal s’est amusé à imaginer à quoi pourrait ressembler Cyberpunk 2077 s’il était sorti en 1997. À l’aide de Dreams, un espèce de jeu développé par Media Molecule qui doit sortir le 14 février prochain sur PS4. Dreams permet de développer votre propre petite demo sans connaissance particulière. Bref, voilà Cyberpunk 1997 : un mélange entre vue FPS et de dessus pour les phases de voitures. Si vous possédez une console, il est fort probable qu’il sera possible d’essayer ce demake (l’inverse de remake) lorsque Dreams sera disponible. La configuration recommandée est probablement plus faible et il manque simplement un Keanu Reeves pixelisé.

Peut-être de quoi vous occuper avant la sortie de la version 2077 par CD Projekt, le 16 avril 2020.